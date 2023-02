Ça va se savoir: La colère des Malmédiens, les couleurs des échevins et l’affiche au jus de fruit

On ne sait pas où la créatrice puise son inspiration ni si elle aime bien les jus de fruits, mais certains internautes – habitant surtout du côté de Malmedy – n’ont pas manqué de relever une certaine similitude avec… les emballages de Capri-Sun ! Et on ne peut pas vraiment leur donner tort.

L’humoriste contre le Sâvadje-Cayèt… mais avec la croix

Les amateurs du carnaval de Malmedy sont très taquins, mais ne supportent pas qu’on s’en prenne à leur carnaval. Ainsi, un humoriste a consacré une chronique au Cwarmê sur Tipik, la radio « jeunes » de la RTBF, ce mardi.

Il a annoncé qu’il boycotterait le carnaval à cause du Sâvadje-Cayèt, ce personnage grimé en noir... et s’est pris une volée de bois vert. En bord de Warche on a manifestement du mal à entendre des avis divergents à ce propos. Même le bourgmestre y est allé de son commentaire sur Facebook, pas dénué de bon sens il est vrai.

Bref, c’était la polémique de la semaine à Malmedy. Provoquée par quelqu’un qui invoque la tolérance pour faire évoluer une tradition séculaire… avec une croix chrétienne bien mise en évidence. Quelle affaire à Mâm’di !

L’humoriste à la croix. - D.R.

Le code couleurs des échevins verviétois

On remarquera la belle cohérence retrouvée du collège communal verviétois, au moins au niveau de l’habillement. Pour présenter le projet et l’important subside dévolu à la rénovation du parc des Récollets, les Loffet, Degey, Chefneux et Deltour s’étaient tous habillés en bleu et beige. D’où une jolie photo aux couleurs très uniformes.

Les échevins verviétois. - A.F.

Une belle cohérence visuelle qui ferait presque oublier les divergences des derniers mois ou mêmes jours vu le débat sur la réforme du stationnement à Verviers. Sauf qu’il n’y avait pas d’élu socialiste présent, ce qui explique peut-être cela…