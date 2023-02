D1A: Eupen renverse Malines en fin de match et arrache trois points cruciaux pour le maintien

Verstraete a inscrit le but malinois en début de match. À la suite d’un petit numéro de Storm sur le flanc gauche, le milieu de terrain a hérité du ballon et a décoché un tir en un temps en pleine lucarne, laissant Moser totalement impuissant (0-1, 10e).

Au classement, Eupen vient souffler dans la nuque de Malines. Au bord de la zone rouge avant la rencontre, les Germanophones sont 14es et comptent désormais 25 points, soit 5 de plus que Zulte Waregem, premier relégable. Malines est à la peine et n’a pris qu’1 point sur 9. Avec un match de moins, les Malinois en 13e position n’ont plus qu’une longueur d’avance sur Eupen.