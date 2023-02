Senne Lynen après le partage de l’Union à Bruges: «On est déçu, mais pas trop non plus»

Les sentiments étaient mitigés à l’issue de la rencontre dans les rangs unionistes. Des Saint-Gillois qui savaient qu’il y avait probablement mieux à aller chercher, mais qui étaient également conscients qu’ils auraient pu tout perdre. « On est déçu, mais pas trop non plus », déclarait le médian Senne Lynen. « Dans quelques mois, on se dira peut-être qu’on est allé chercher un bon point. Mais il ne faut pas non plus oublier qu’on jouait contre Bruges. »

Des Blauw en Zwart que les Unionistes ne parviennent donc toujours pas à vaincre depuis leur retour au plus haut niveau du football belge la saison dernière (aucune victoire en six matches). « Mais il faut respecter cette équipe de Bruges. Il y a quelques mois, on se disait encore « wouah » lorsqu’elle jouait en Ligue des Champions. En tout cas, on progresse de matches en matches. »