Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La première alerte concerne Régis, un Liégeois d’élection, qui n’était plus revenu ici depuis quelques années. « Entre autres passions, je suis chronométreur pour la fédération de natation, et une compétition se tenait à l’Hélios, samedi et dimanche derniers. J’avais trouvé une place sous le ring, que je pensais gratuite, j’avoue. »

L’Hélios avait accueilli récemment une compétition. - D.R.

Lire aussi charleroi-la-ville-va-transformer-le-parking-sauvage-sous-le-ring-en-places

Bref, Régis ne s’acquitte pas de la redevance de stationnement et, on l’a compris, quelques jours plus tard, il reçoit une amende de 30 euros.