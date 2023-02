Victoires de la Musique 2023: consécration à Paris pour les artistes belges Stromae, Angèle et Pierre de Maere

Les artistes belges se sont taillées la part du lion lors des Victoires de la Musique organisée vendredi soir à Paris alors qu’Angèle et Stromae ont été multi primés et que Pierre de Maere s’est imposé comme révélation masculine de l’année.

«Je suis quand même un peu ému», a déclaré au micro le chanteur, qui a remercié ses proches qui travaillent avec lui, son frère, Luc Van Haver, et son épouse et mère de son enfant, Coralie Barbier.

Le rappeur français a été l’artiste le plus primé en cours de soirée puisqu’il peut se targuer de deux autres récompenses dans les catégories Concert et Création audiovisuelle. Avec douze Victoires, le rappeur normand dépasse désormais les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon, dix trophées chacun. Il n’est plus qu’à une longueur du record de 13 trophées, codétenu par -M- et Alain Bashung.

L’accent belge a néanmoins largement marqué la cérémonie parisienne puisqu’une quatrième compatriote était en compétition, la chanteuse Mentissa, qui était pressentie comme révélation féminine de l’année. Titre attribué à november ultra en fin de compte.