Ballon d’observation chinois abattu aux USA : Washington ajoute six entreprises chinoises à sa liste noire

«L’utilisation par la Chine de ballons à haute altitude viole notre souveraineté et menace la sécurité nationale des États-Unis», a déclaré le sous-secrétaire au Commerce pour l’industrie et la sécurité, Alan Estevez, cité dans le communiqué du département du Commerce.

La liste noire américaine sur laquelle ont été placées ces six entreprises chinoises «est un outil puissant pour identifier et bloquer les acteurs qui cherchent à utiliser leur accès aux marchés mondiaux pour nuire et menacer la sécurité nationale américaine», a déclaré le secrétaire adjoint au Commerce, Don Graves.

«Nous n’hésiterons pas à utiliser (cette) liste et nos autres outils de réglementation et d’application pour protéger la sécurité nationale des États-Unis», a-t-il assuré.