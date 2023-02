Pierre Palmade gravement blessé dans un accident de la route: son pronostic vital n’est plus engagé, deux personnes recherchées par la police

En début de soirée, le comédien et metteur en scène, âgé de 54 ans, se trouvait au volant de son véhicule sur une route départementale de Seine-et-Marne, à proximité de la forêt de Fontainebleau, lorsque l’accident a eu lieu.

« On a un accident principal avec le véhicule conduit par Pierre Palmade et le véhicule arrivant en face », avec à son bord une famille, a relaté le parquet de Melun, contacté par l’AFP, confirmant une information du JDD. En plus de cette collision, un troisième « véhicule arrive et va percuter le véhicule de la famille par l’arrière », a ajouté le parquet.