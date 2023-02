Victoires de la musique: la cérémonie perturbée par l’accident de Pierre Palmade?

La nouvelle est tombée ce vendredi soir, Pierre Palmade a vécu un sérieux accident de la route, en début de soirée. Sa voiture est entrée en collision avec celle d’une famille, entraînant ensuite une collision avec un troisième véhicule. Parmi les blessés, trois ont été transportés à l’hôpital en hélicoptère, y compris le comédien, dont le pronostic vital est engagé. Quelques heures plus tard, la 38e cérémonie des Victoires de la musique venait d’être lancée, lorsque ses premières minutes ont visiblement été perturbées par l’événement. Selon un journaliste de RTL France qui était présent à la Seine musicale, de nombreux visages se sont crispés lorsque la nouvelle a fait le tour des coulisses aux alentours de 21h. Il indique ensuite que la papesse de la presse people, Mimi Marchand, qui a quitté la salle en premier, afin de se rendre à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Elle y aurait retrouvé Muriel Robin, qui se serait rendue au chevet de son ami et complice le plus proche.

de videos

Pierre Palmade conscient

Ce samedi 11 février, plusieurs médias français affirment que Pierre Palmade est désormais conscient, après avoir subi une opération. Il est cependant précisé que son pronostic vital reste engagé, tout comme celui des trois autres victimes de l’accident, également transportées à l’hôpital. Pour rappel, l’accident, s’est produit sur une route départementale de la Seine-et-Marne. C’est vers 18h45 que la voiture du comédien a percuté de plein fouet celle d’une femme enceinte, accompagnée de son frère, et d’un enfant de 6 ans. Une troisième voiture est ensuite entrée en collision avec la famille, avec à son bord, un homme de 80 ans, légèrement blessé. Selon une source policière, deux témoins ont assuré avoir vu deux passagers sortir de la voiture de Pierre Palmade après la collision, avant de prendre la fuite. Quant à lui, le comédien a dû être désincarcéré de son véhicule, comme deux autres victimes.