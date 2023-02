Séismes en Turquie et en Syrie: une équipe logistique de B-FAST a décollé vers la Turquie

Une équipe de reconnaissance s’était déjà rendue en Turquie mercredi afin d’établir les premiers contacts et de trouver un emplacement pour l’hôpital. L’avion militaire qui a quitté le tarmac, samedi, compte à son bord une quarantaine de personnes (43), principalement des profils logistiques.

Ses membres devront aider à la construction d’un hôpital de campagne à la suite des violents séismes de lundi qui ont fait plus de 24.000 morts en Turquie et en Syrie.

L’établissement accueillera divers services et sera notamment équipé d’une salle d’opération, de scanners RX, d’un laboratoire médical et d’une pharmacie. Une aile pédiatrique est également prévue ainsi qu’un espace pour les accouchements et la gynécologie.