«Fast and Furious 10»: Vin Diesel et sa «famille» font face à Jason Momoa dans cette première bande-annonce

Le prochain volet de la saga promet du gros bolide, des cascades délirantes et de grosses explosions pour le mois de mai.

C’est le début de la fin pour une des franchises les plus lucratives d’Hollywood ! C’est bien ce que nous rappelle la tagline de « Fast X », avec cette phrase inquiétante : « Le début de la dernière course » ! Annoncé comme le grand méchant de cet épisode, le personnage de Jason Momoa révèle enfin ses motivations dans la première bande-annonce, fraîchement dévoilée ce week-end. Dans la vidéo de près de quatre minutes, le mystérieux Dante s’adresse directement à Dominic Toretto (Vin Diesel), lui annonce qu’il s’apprête à exécuter la terrible vengeance qu’il mijote depuis plus de 10 ans.

La querelle est née durant l’intrigue de « Fast and Furious 5 », lorsque Dom, Brian (Paul Walker) et leur équipe avaient fait tomber l’infâme ponte de la drogue brésilienne, Hernan Reyes, en précipitant son empire du haut d’un pont de Rio De Janeiro. Ils étaient loin de se douter que son fils Dante, avait assisté impuissant à la scène et qu’il avait passé ces douze dernières années à échafauder le plan infernal qui exigerait de Dom un prix ultime.