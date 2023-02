Plusieurs nouveautés pour le retour du carnaval à La Calamine

De retour après deux annulations pour cause de pandémie, le carnaval de La Calamine connaîtra plusieurs nouveautés cette année.

La première nouveauté est le fait que les festivités se dérouleront sur le terrain de la Coul et non sur la place de l’église, en transformation. Cela vaut déjà pour le Jeudi des Femmes, qui débutera à 10 h 11 au Select ce jeudi 16 février. La remise des clés aux femmes aura lieu à 11 h 11 sur le terrain de la Coul.

Deuxième nouveauté : le cortège des enfants du samedi (départ à 15 heures après la messe de carnaval à 14 heures) s’arrêtera pour la première fois à la résidence Leoni. Un « flashmob » y sera organisé. Le « Küsch » des enfants ne sera pas brûlé sur une potence, comme c’était le cas jusqu’à présent, mais sur un socle nouvellement construit.

Tous les groupes admis au défilé du dimanche

Le cortège traditionnel du dimanche (départ à 14 heures) connaîtra également quelques changements. Normalement, toutes les associations étaient prises en charge à leur local, avec une remise finale des clés à la maison communale. Cette fois-ci, les associations traditionnelles partiront de leurs locaux et se retrouveront sur le terrain de la Coul. Ils formeront ensemble une haie pour aller chercher le prince au Park Hôtel.

La remise des clés a lieu sur la scène devant le chapiteau. L’histoire du « Küsch » sera racontée et la chanson du Küsch ainsi que les chansons des associations carnavalesques retentiront.

La nouveauté du dimanche est que les petits groupes non organisés en association sont également les bienvenus et peuvent participer au défilé final vers le Patronage.