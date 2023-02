Un nouveau parking pour vélos sur la place Dumon: «Nous devons avoir des infrastructures à la hauteur»

La commune de Woluwe-Saint-Pierre va réaménager et déployer de nouvelles infrastructures pour la sécurisation des vélos. Une zone de stationnement flambant neuve, couverte pouvant accueillir 20 vélos classiques et 2 vélos cargo vient d’être entièrement réaménagée à l’entrée du Stockel Square.

« Avec le nombre croissant de cyclistes, l’augmentation du prix des vélos et le nouveau hub mobilité à stockel, nous devons avoir des infrastructures à la hauteur et entièrement sécurisées », explique l’échevin de la Mobilité, Alexandre Pirson (Les Engagés). « Les arceaux répondent aux normes régionales et offrent une meilleure visibilité sur le lieu depuis la rue. Ils viennent compléter les 16 arceaux installés en 2022 suite aux travaux de réaménagement de la STIB. »