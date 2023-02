Ouverture de deux nouveaux magasins Brico à Uccle

Le deuxième, ouvert ce jeudi est situé sur la chaussée d’Alsemberg. Ce dernier est plus petit, car il s’agit d’un Brico City. Il a une superficie de 526 m2. L’ouverture du Brico City sur la chaussée d’Alsemberg porte à huit le nombre de Brico City situés à Bruxelles.

« Nous désirons offrir à nos clients locaux un service soigné et des articles de qualité. Notre équipe de quatre personnes est prête à donner le coup d’envoi et à assurer un service d’exception. Nous continuerons à fournir à nos clients des conseils et des services de qualité qui ont fait notre renommée », explique Hedi Ben Yghlane, gérant du Brico City. Il gère également un autre magasin Brico à Uccle, rue Vanderkindere.