Deux personnes interpellées pour avoir commis des vols dans des véhicules

La nuit de jeudi à vendredi, deux hommes ont été interpellés sur le boulevard de la Sauvenière pour vol avec effraction. C’est un témoin des faits qui a contacté la police après avoir remarqué que ces deux personnes volaient dans les voitures.

Les suspects, qui sont en séjour illégal en Belgique, ont été privé et liberté et déféré samedi au parquet de liège. Le dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à leur encontre.