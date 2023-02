Tour d’Oman: Tim Merlier s’adjuge la première étape au sprint et prend le maillot de leader (vidéo)

Le champion de Belgique, 30 ans, a été plus rapide que le Néerlandais David Dekker (Arkéa Samsic), 2e et le Français Axel Zingle (Cofidis). Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) a pris la 4e place.

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté au sprint la première étape du Tour d’Oman (2.Pro), samedi, après 147,4 km entre Rustaq et Muscat.

Trois coureurs ont animé la course: le Néerlandais Jeroen Meijers (Terengganu Polygon Cycling Team), l’Espagnol Rodrigo Alvarez et le coureur de l’équipe nationale d’Oman Said Al Rahbi. Meijers a été le dernier rescapé de cette échappée. Son aventure a pris fin à 14 km de la ligne. Un sprint massif a scellé l’issue de ce premier tronçon.