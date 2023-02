Parade de coccinelles, marcher sur la lune, créature du folklore...: voici les bons plans du dimanche! (vidéo)

Fosses-la-ville : marcher sur la lune !

Le premier bon plan de ce week-end se passe sur la lune… Ou presque, c’est un peu plus près. Précisément au Lac de Bambois à Fosses-la-Ville qui vient d’être vidangé et qui propose un paysage lunaire à aller découvrir en famille ! Plus pratique qu’une tenue d’astronaute, il vous suffit de vous équiper de bottes et à vous ce paysage unique avec sa faune et sa flore. Si ça vous dit, rendez-vous à l’entrée du lac à 9h15 ou 13h15. C’est 9€ par adulte, 7€ par enfant, c’est gratuit pour les moins de 5 ans.

Charleroi : créer la créature du folklore !

La prochaine créature qui rejoindra le folklore du carnaval de Charleroi aura un petit bout de vous en elle… Puisque vous allez la fabriquer ! Pourquoi pas comparer vos talents de bricoleurs en familles puisque les enfants peuvent participer dès 2 ans. L’activité se déroule à l’Eden de Charleroi, et à part votre talent artistique il ne vous faudra rien d’autre, puisque c’est gratuit !