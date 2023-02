Nouvelle tuile pour le Paris Saint-Germain à trois jours du choc contre le Bayern Munich

Les mauvaises nouvelles s’accumulent du côté du Paris Saint-Germain. Alors que Lionel Messi est probablement forfait pour affronter le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier doivent encore faire face à un nouveau problème. Un virus circule dans le vestiaire parisien.

D’après les informations de RMC Sport, certains joueurs sont touchés par un virus intestinal. Les symptômes : vomissement, maux de ventre et fatigue. On ne connaît pas encore l'ampleur de ce virus mais Christophe Galtier pourrait revoir ses plans et sa composition d'équipe.