Les pompiers mettent les opérateurs du 112 à l’honneur ce samedi: «Le premier maillon de la chaîne des secours»

La Journée européenne du 112 se tient chaque année le 11 février. Elle a été mise en place par l’Union européenne en 2009 pour promouvoir l’utilisation appropriée du numéro d’urgence européen 112.

Pour marquer le coup et mettre en avant le travail formidable des opérateurs et opératrices 112, une grande banderole « THANK YOU 112 » a été déployée sur une façade de la caserne de l’Héliport, la base principale des pompiers de Bruxelles.