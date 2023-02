Radja Nainggolan sort du silence et évoque son départ de l’Antwerp: «Je me suis senti humilié»

Radja Nainggolan a quitté l’Antwerp et la Pro League cet hiver pour rejoindre la SPAL, en Serie B italienne. Pour son premier match, l’ancien international belge a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la défaite contre Bari. Le milieu de 34 ans a évoqué pour la première fois son départ de l’Antwerp.

Dans les colonnes du Niewsblad, l’ancien joueur de l’AS Roma a évoqué son éviction du côté de l’Antwerp : « Je ne pardonnerai jamais à Paul Gheysens de m'avoir obligé à laisser mes filles derrière moi. J'aurais préféré payer une amende de 50.000€ et pouvoir continuer à vivre près d'elles. »