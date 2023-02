Tim Merlier vainqueur sur le Tour d’Oman: «Une victoire pour mon fils Jules»

En coupant la ligne de la première étape du Tour d’Oman d’un sprint complètement maîtrisé, Tim Merlier n’a pas levé les bras dans le ciel azur du Sultanat. Le compagnon de Cameron Vandenbroucke, la fille de Frank, a préféré le mouvement du bébé bercé, cadeau évident à son fils Jules né le premier février. « C’est forcément spécial. C’est une victoire pour mon fils, pour Cameron qui avait son anniversaire hier. Le jour avant c’était ma mère… et aujourd’hui mon frère. C’est un tir groupé, c’est pour tout le monde », glisse le double champion de Belgique avec le sourire. « On peut être content de cette journée, ma première victoire cette saison sur la route, elle va motiver toute l’équipe. On n’a pas roulé tellement vite aujourd’hui, tout le monde était encore frais à la fin. C’est forcément difficile de faire un vrai train car tout le monde sait encore pousser. Juste avant le dernier virage, j’ai perdu un peu mes équipiers. Mais je suis revenu sans trop de difficulté, j’ai fait signe que c’était bon et c’était alors parfait. J’ai mis en route un peu tôt mais j’ai tenu bon. Je savais que c’était une journée pour moi car nous étions venus reconnaître le final. Je pense d’ailleurs que c’était la seule possibilité pour un sprint tant il y a du relief sur les prochaines journées ».

Nouvelle recrue de la formation Soudal Quick-Step, le sprinter de Wortegem n’a attendu que sa deuxième journée de course pour claquer la victoire. Sur la route, du moins, car il s’était déjà imposé fin janvier dans les labourés de Zonnebeke. « Je savais que le feeling était bon après le cross mais ça reste très agréable de gagner si tôt dans la saison car la route est plus importante pour moi », poursuit le finisseur de trente ans, vainqueur sur les routes du Giro et du Tour de France, qui rêve de disputer Paris-Roubaix cette saison. « L’année dernière, je n’ai pas connu la réussite avec les couleurs nationales, je n’ai gagné qu’une seule fois, au Memorial Rik Van Steenbergen fin octobre. Cette victoire me donne énormément de confiance pour la suite de la saison », poursuit le Belge, qui loupera le week-end d’ouverture, pédalant au même moment sur l’UAE Tour.