«The Voice»: baisse historique pour les nouveaux cachets des coachs!

Les salaires de Bigflo et Oli, Zazie, Amel Bent, et Vianney ont été dévoilés sur le plateau de TPMP People.

Il y a quelques jours, TF1 annonçait enfin la date de lancement de la saison 12 de « The Voice », qui arrivera donc le 25 février prochain. Une nouvelle édition très attendue, notamment grâce à une nouvelle composition du jury, dans lequel on retrouvera Zazie, après cinq années d’absence, Amel Bent et Vianney, mais qui verra débarquer Bigflo et Oli. Après un passage dans le fauteuil rouge de « The Voice Belgique » en 2017, le duo de rappeurs remet ça, chez nos voisins cette fois. Même si on ne sait pas ce qu’ils ont touché pour leur participation au télécrochet de la RTBF, il y a fort à parier que TF1 les a largement plus gâtés…

Pourtant, une sérieuse baisse des cachets de coachs a eu lieu, si on en croit les révélations du journaliste média Clément Garin, sur le plateau de TPMP People, samedi dernier. Celle qui s’en sort le mieux selon lui, c’est Zazie, qui aurait négocié une offre à 500 000 ou 600 000 euros, contre 800 000 à 900 000 euros pour sa précédente participation. Amel Bent serait, quant à elle, passée de 300 000 précédemment à 200 000 euros. Le salaire le plus bas reviendrait ensuite à Vianney, avec 150 000 euros, puis à Bigflo et Oli, qui se partageraient un cachet de 100 000 à 150 000. Le journaliste a qualifié ces chiffres de plus faibles historiquement, précisant que les coûts de production de l’émission avaient eux-mêmes drastiquement baissé, passant d’1 million d’euros par numéro, 750.000 euros, en moyenne.