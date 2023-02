La reconstruction du pont de Prayon avance: une charpente a été placée

Les inondations de la mi-juillet 2021 ont violemment touché le pont de Prayon. Fragilisé, il doit à présent être reconstruit. Il s’agit donc d’un chantier d’envergure. Ce samedi, le chantier a vécu une évolution significative puisqu’une charpente métallique a été placée. Pour ce faire la circulation a été interdite sur le pont de vendredi 18 heures à dimanche 22 heures.

C’est ainsi une nouvelle phase du chantier qui a débuté vendredi. « En effet, une charpente métallique est arrivée sur le site le 10 février vers 18h00, explique Sarah Pierre, la porte-parole du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. Elle a été assemblée directement sur place et cela a nécessité la fermeture du pont pour l’installation de la grue de 500 tonnes au droit de la culée, côté Verviers. Les riverains et les commerçants ont été prévenus via un toute-boite il y a plusieurs jours. Le SPW Mobilité et Infrastructures (SPW MI) et les entreprises chargées de réaliser les travaux font le maximum pour limiter les nuisances relatives au chantier. »