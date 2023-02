Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du jamais vu... Samedi après-midi, tel un très long ruban, une file de 800 à 900 personnes s'est formée autour de la place Verte et s’étendait même jusqu’au bas de la rue de la Montagne !

« Nous sommes de Courcelles et nous avons bien connu Loïc dès son enfance. A l'école de danse Artémis, il était déjà une petite vedette. Puis, nous l'avons beaucoup apprécié comme jeune candidat dans la saison 3 de « The Voice Belgique », et dans la 9 comme coach. Chanteur, danseur et maintenant écrivain, il sait tout faire », lance Isabelle. « Ma fille Emilie, âgée de 14 ans, est une véritable fan, puisqu'elle le suit depuis ses débuts ».