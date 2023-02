Florian et Cathy de Wellin

Il ne l’avait pas choisie et l’a regretté. Après l’émission, il l’a recontactée et aujourd’hui, ils sont parents de trois enfants.

Je sais, ça paraît bizarre. C’est sa sœur qui l’avait inscrite, du coup, je me suis dit qu’elle n’était peut-être pas à 100 % motivée pour trouver l’âme sœur. Elle ne voulait peut-être pas être là. Je l’ai rencontrée au speed dating, j’avais flashé pourtant. J’ai même demandé par la suite à la prod’ si je pouvais changer mes candidates invitées à la ferme mais c’était trop tard.

Oui, parce que je jouais le jeu. Je m’y étais engagé. Mais Cathy était dans un coin de ma tête. Par la suite, je l’ai recontactée et aujourd’hui, on est toujours ensemble. Elle a déménagé de Léglise chez moi. Elle travaille aujourd’hui à l’hôpital de Marche, je suis toujours mécanicien agricole et j’aide mon père à la ferme.