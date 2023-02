Bonne nouvelle pour le personnel de la Ville de Huy: les trois jours de congé que le plan de gestion prévoyait de supprimer, sont finalement maintenus

Sept mois plus tard, le Collège est revenu sur sa décision. « Les trois jours de congé seront finalement maintenus », annonce Adrien Housiaux, échevin du personnel. « Les jours d’absence pour les dons de sang restent restreints, tout comme les absences non justifiées par un certificat qui sont limitées à quatre par an », précise l’échevin.

Concertation sociale

La semaine de 35h et les allocations de fin d’années ne seront pas modifiées. « Jusque la fin de la mandature, on promet qu’on ne touchera pas à ces deux paramètres », annonce Adrien Housiaux. Le télétravail et la réduction d’horaire pour les personnes ayant plus de 60 ans restent aussi en application.