20 après, le groupe carolo «Mezzo, mezzo» se reforme: «Un jour, j’ai reçu un SMS de Juan et nous avons décidé de nous reformer»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Mezzo, mezzo » : le nom de ce groupe a été trouvé en toute urgence pour l’émission « Pour la Gloire ». Avec l’interprétation de « Just a gigolo », le duo, réuni par le producteur et auteur/compositeur Silvio Pezzuto, se constituait en 1998 dans ce télé-crochet de la RTBF, l’ancêtre en quelque sorte de la Star Académy.

Deux ans plus tard, les artistes se présentaient aux sélections de l’Eurovision de la Chanson avec « Belgicanos », mais ils n’ont pas été retenus pour poursuivre l’aventure. Le tandem est composé, d’une part, de Michel, originaire de Fontaine-l’Evêque. À 13 ans, celui-ci rejoignait un orchestre à l’accordéon et au clavier et se mettait au chant, à l’âge de 20 ans. D’autre part, de Juan, originaire de Gilly, et habitant aujourd’hui Gosselies, chanteur. « Je me suis lancé un peu par hasard dans la chanson, en écoutant la radio. À 13 ans, mes parents m’ont offert un double vinyle d’Elvis Presley. Une révélation » confie ce dernier.