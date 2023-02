«You People»: un nouveau genre d’effets spéciaux inauguré dans cette romcom de Netflix?

Vous avez sûrement vu passer cette comédie sur Netflix. Très attendue, elle a connu un beau succès lors de sa mise en ligne le 20 janvier dernier. À part sa structure de comédie romantique plutôt classique, la particularité de « You People », c’est qu’elle mettait en scène un couple initialement uni, avant de se laisser diviser par les différences mises en évidences par leur famille, l’une noire et musulmane, l’autre blanche et juive. Le genre d’intrigues souvent abordées par Hollywood, surtout par le réalisateur Kenya Barris, connu pour avoir créé la série « Black-Ish », et ses spin-off, « Grown-Ish » et « Mixed-Ish ».

Pourtant, ce n’est pas le sujet délicat des différences raciales et religieuses qui fait couler le plus d’encre depuis la sortie du film, mais bien son utilisation bien étrange des effets spéciaux. Dans son podcast, « The Brilliant Idiots », l’humoriste Andrew Schulz, qui tient un petit rôle dans le film, a révélé un détail surprenant. « Je ne sais pas si je devrais le dire, mais dans la scène finale, ils ne s’embrassent pas. C’est des effets spéciaux. Je le jure devant Dieu. » a-t-il confié à son invité, précisant qu’il était présent lors de la fameuse scène, durant laquelle les personnages de Jonah Hill et Lauren London se marient. « Je regardais le mariage et je les vois s’approcher l’un de l’autre pour s’embrasser, puis s’arrêter. Je me demandais comment ça allait être dans le film, s’ils allaient juste couper à ce moment-là. » a-t-il expliqué. Et pourtant, lorsqu’il a enfin visionné le film pour la première fois, il a constaté que le baiser avait bien lieu. « Mais dans le film on peut les voir s’embrasser et on voit leur visage se transformer un peu pour faire ce faux baiser » a-t-il finalement conclu.