Le slameur montois Serial D’rimeur sort son premier clip: «Le slam est devenu une famille»

C’est il y a quinzaine d’année que le jeune slameur montois a commence à écrire des textes avec des rimes. « Je vivais des moments difficiles », commente-t-il. « Je voulais lâcher tout cela dans un texte. Dans la foulée, j’ai poussé la porte de la Maison Folie à Mons qui organise des ateliers slam. Nous étions fin 2008. J’ai très vite accroché surtout que le slam est devenu une famille. »

Dans la foulée, le Montois a participé à des tournois en scène ouverte en France et en Belgique. Il y a remporté plus d’un succès d’estime. C’est qu’à la longue, le travail finit par payer. Ses sujets ? Principalement les relations sociales et tout ce qu’elles peuvent générer.