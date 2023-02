«Pas de polémique», «Sois fort Pierre»: Pierre Palmade très soutenu par ses proches, après son grave accident de la route

Les nouvelles sont meilleures ce samedi 11 février, au lendemain du sérieux accident qui a envoyé Pierre Palmade et trois autres personnes à l’hôpital, ce vendredi soir. Dans le courant de la matinée, sa famille a publié un communiqué, affirmant qu’il avait été placé en service de réanimation, mais que ses jours n’étaient plus en danger. Aucune information supplémentaire n’a été ajoutée, dans un souci d’intimité et de discrétion sans doute. Depuis plusieurs heures, les proches inquiets de l’acteur n’ont pas hésité à lui envoyer beaucoup de force et de soutien à travers les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Nathalie Marquay, qui a écrit sur Instagram : « Sois fort, on pense très fort à toi et on prie. Mais aussi pour cette femme enceinte et son fils. » De son côté, c’est sous la dernière publication de son ami, sur ce même réseau social, qu’a souhaité réagir Christine Bravo. « Mon Pierrot, j’apprends que tu as eu un accident. DIS-MOI que tu vas bien » a-t-elle commenté, sous la dernière publication de l’artiste, où il évoquait justement sa mortalité. « Deux fois 54 : 108. C’est-à-dire que si je suis à la moitié de ma vie, je mourrai à 108 ans. Et trois fois 54 : 162. Ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie, je mourrai à 162 ans. Mais ça, c’est quand même peu probable. Non, je ne suis pas à un tiers de ma vie » racontait-il dans une vidéo qui prend désormais un ton tragicomique.