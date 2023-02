P2B: Francesco Dell’Aquila sera T3 et scout de Minerois, Battice prolonge deux autres joueurs

La saison prochaine, Francesco Dell’Aquila, actuellement coach de Minerois B, va venir étoffer le staff de l’équipe A de La Minerie. « Preuve que le club veut se professionnaliser le plus possible », dit le T1, Gino Piol.

Au rayon reconductions, si on a appris cette semaine que l’Aubelois Faton Rexhepi rejoindrait Battice, on soulignera aussi que Dorian Delcourt et Lucas Janssen rejoignent les 9 Batticiens déjà prolongés.