Bruno D’Alimonte n’est pas le premier artiste à être subjugué par l’ancienne piscine de Mouscron. Mais il sera bel et bien le premier à transformer les lieux, l’ancien bassin de natation pour être précis, en… bac de révélation ! Pour info à l’adresse de la jeune génération, à l’époque (pas si lointaine) où la photographie (argentique donc) nécessitait l’utilisation d’une pellicule photo, et d’une chambre noire, le papier devait passer par trois « bains » (révélateur, bain d’arrêt et fixateur) pour obtenir une image. Le concept d’exposer des tirages agrandis au fond de l’ancienne piscine prend donc tout son sens.