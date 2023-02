D1A: le SC Charleroi domine largement Seraing et renoue avec la victoire (3-0)

Le premier danger est venu sur corner, avec une tête décroisée de Marcq qui est passée au-dessus de la transversale (13e). L’ouverture du score a suivi lorsque Bayo a hérité du ballon dans sa moitié de terrain et a rejoint la surface adverse à grandes enjambées jusqu’à conclure après une combinaison avec Hosseinzadeh (1-0, 18e).

Le SC Charleroi s’est imposé 3-0 face à Seraing ce samedi dans le cadre de la 25e journée de D1A. Les Zèbres renouent avec la victoire, eux qui n’avaient plus gagné depuis quatre matches.

Ce dernier a lui-même tenté sa chance d’une frappe puissante, mais Dietsch s’est envolé pour l’arrêter (27e). Seraing a cru égaliser avec sa seule occasion de la mi-temps, mais le but de Lepoint (43e) a été annulé, avant que la tête de Bayo sur corner ne trouve pas le cadre (45e+4).

Tout s’est effondré pour les visiteurs lorsque Bager s’est élevé pour reprendre victorieusement un ballon envoyé par Marcq vers les six mètres (2-0, 52e). Quelques minutes plus tard, Ilaimaharitra a tué tout suspense en transformant un penalty provoqué par Stulic (3-0, 61e). La fin de match était désorganisée, à l’image d’une occasion gaspillée par Zorgane (74e), mais le score n’a plus évolué.

Seraing reste à l’avant-dernière place du classement avec 18 points. Charleroi est 12e avec 31 points et reprend avec sa première victoire en cinq matchs une avance confortable sur la zone rouge et Zulte Waregem, premier relégable à 11 points.

