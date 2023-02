«Pour 2024, notre objectif est d’avoir des majorités dans les communes»: l’interview du dimanche de Raoul Hedebouw et de Sofie Merckx (PTB), «nous voulons bloquer le prix de certains produits pour un caddie moins cher» (vidéo)

RH : « Le MR est le mouvement des riches, mais Écolo et le PS doivent tenir leur parole. On se rappelle que le PS a trahi sa parole sur la retraite à 65 ans. Dans un pays aussi riche que la Belgique, il n’est pas normal qu’il y ait des pensionnés qui n’aient pas 1000 euros par mois. C’est scandaleux. »

RH : « Nous sommes une gauche de gauche qui pèse dans la rue et dans le Parlement. Sur les 4-5 dossiers principaux de cette législature, le PTB amène le débat et pèse sur le gouvernement. Nous y arriverons aussi avec le blocage des prix. Mon cœur ne va jamais saigner parce qu’on est en interaction avec les gens. Il faut avoir des principes en politique et ne pas changer de veste. La politique, c’est du rapport de force et de la lutte de classe. »

SM : « Nous avons des sections locales fortes et nous ne voulons plus que nos idées soient reprises par les autres comme la bataille pour la TVA à 6 %. Ils ont fini par le faire. On a aussi favorisé les débats sur le Fond Blouses blanches et la pension minimale (1500 euros). »

RH : « Cela a déjà été fait dans le passé. On doit le faire, mais pas pour la gestion des déchets qu’on laissera à Engie. On ne va pas socialiser les pertes et privatiser les bénéfices. Enfin, en termes de sécurité, il ne faut pas mettre les organismes de contrôle sous pression. »

Raoul Hedebouw : « Nous n’avons pas de tabou en la matière, mais il n’est pas normal qu’on laisse Engie décider de tout. Il faut surtout que l’on n’accepte pas de payer le traitement des déchets. Le principe de pollueur-payeur devient le pollueur-nonpayeur. Le monde politique ne peut pas être au service des multinationales. En libéralisant le secteur, on leur a donné leur pouvoir. Il ne faut pas oublier que le PS et Ecolo ont voté ce sens. »

Sofie Merckx : « Il faut bloquer les prix de l’énergie de manière structurelle. Le gouvernement aurait dû le faire tout de suite comme en France. L’inflation aurait été réduite. Il faut être capable de le faire à l’avenir. On peut le voir avec l’eau. C’est régulé. Nous voulons aussi bloquer le prix de certains produits pour permettre d’avoir un caddie moins cher. Que font les Socialistes et les Écolos du gouvernement ? Nous avons déjà récolté 50.000 signatures pour notre pétition qui veut bloquer les prix. »

Faire les courses coûte de plus en plus cher, quelle est votre solution ?

RH : « Nous sommes, Sofie et moi, deux dirigeants bilingues et nous parlons physiquement avec les deux parties du pays. C’est notre identité de classe. On est le seul parti qui peut l’incarner. »

RH : « Le secteur des soins, de l’industrie, de l’automobile et de nombreuses jeunes filles dans les campus et les écoles. Je rappelle que la division entre les femmes et les hommes profitent aux puissants. »

Finance des communes: «Une bombe financière à retardement»

Que faites-vous le dimanche ?

SM : « J’aime me promener dans la nature: monter un terril, aller à l’Abbaye de Villers-la-Ville u dans les bois de Jamioulx. J’ai trois enfants, un de 15 ans et deux adolescents qui sont déjà aux études universitaires : les koteurs reviennent le week-end et je leur ai appris à faire leur linge eux-mêmes. » RH : « J’aime jouer avec mes enfants de 3 et 6 ans. Souvent, le dimanche, dès 6 h 30, ils me réveillent et nous allons dans la salle de jeux. Je bloque toujours une des deux journées du week-end pour la famille parce que la politique est une vie intense. »

Que faire pour les communes qui sont exsangues ?

RH : «Les mécanismes de solidarités qui aident à refinancer les communes ont été déconstruits ces dernières années. Les communes les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C’est une véritable bombe financière à retardement. » SM : « Le problème, c’est que les communes doivent compenser les coûts qui explosent...et elles augmentent les tarifs pour les citoyens les moins favorisés aussi : les poubelles, les piscines, les parkings....Cela touche directement le portefeuille des citoyens.

Les élus communaux sont fatigués, que pouvez-vous faire pour eux ?

RH : « Les élus, mais aussi l'ensemble du personnel communal. Je le vois à Liège, le personnel communal est de plus en plus mis à l’épreuve. Il y a de plus en plus de contractuels, la pression au travail qui s'accroît.....Ils ont de moins en moins de temps pour rendre un service au public. On ne remplace plus les départs à la pension. Cette situation, on la voit dans les communes socialistes comme libérales. »