Multi Bruxelles récompensé par le prix de meilleur projet immobilier pour l’année 2022

Pour la cinquième fois, les « Meilleurs projets immobiliers belges » ont été récompensés. Il s’agit d’une initiative de la Real Estate Society, l’association des anciens étudiants de la section immobilier de l’Antwerp Management School (AMS). Les prix récompensent des projets de construction belges exceptionnels dans trois secteurs : l’immobilier (semi-)public, l’immobilier commercial et l’immobilier résidentiel. Au total, plus de 40 concepteurs de projets et architectes de tout le pays ont concouru pour monter sur la première marche du podium et remporter l’un des très convoités prix de l’immobilier belge.

