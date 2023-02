Chayenne van Aarle, Miss Belgique 2022, après son accident: «J’ai l’impression qu’il y a eu trop de négativité, je pense que j’en avais marre de tout et je ne trouvais plus la force!»

Mardi après-midi, Chayenne van Aarle, notre Miss Belgique, a eu un terrible accident de la route. Sa voiture s’est littéralement encastrée sous un camion et la jeune femme a dû être désincarcérée par les pompiers. Jeudi, elle a pu quitter l’hôpital et rentrer chez elle pour se reposer. Si elle ne se souvient pas de tout, elle estime cependant que la vie a probablement voulu lui envoyer un signe. « Tout se passe pour une raison. J’ai pris une leçon, mardi. Parfois, les gens boivent ou chipotent sur leur GSM et c’est l’accident. Ce n’était pas mon cas mais je peux dire que j’ai eu beaucoup de chance ».

de videos

Que s’est-il passé sur la route pour qu’elle s’encastre ainsi dans le camion, sans même avoir freiné ? « Le message que j’ai vraiment envie de faire passer, c’est que je n’étais pas sur mon téléphone. Je l’avoue, comme beaucoup de gens, je pense, j’ai déjà utilisé mon téléphone en voiture mais je me suis juré de ne plus jamais le faire. Une seconde d’inattention et c’est l’accident. Dans mon cas, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je n’ai pas freiné, je n’ai rien vu. Tout ce que je peux dire, c’est que ces dernières semaines, beaucoup de choses se bousculaient dans ma tête. J’ai l’impression qu’il y a eu trop de négativité, notamment suite à certains articles parus. Je pense que j’en avais marre de tout et je ne trouvais plus la force ».