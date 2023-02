«Infiesto»: retour en pleine pandémie avec ce thriller espagnol qui cartonne sur Netflix!

Une enquête frissonnante, et un concept original, on vous dit tout sur le film, déjà disponible sur la plateforme.

Rien de tel qu’un petit thriller pour terminer la semaine, et parmi le large choix que propose Netflix, on s’intéresse aujourd’hui à « Infiesto ». Mis en ligne le 3 février dernier, la production espagnole connaît un joli succès, et se maintient fermement dans le top 10 sur la plateforme. Et pourtant, le film nous replonge dans ce que beaucoup pourraient qualifier d’épisode traumatisant de ces dernières années. Retour donc, en mars 2020, au premier jour de l’état d’urgence sanitaire, alors que deux policiers sont appelés dans une petite ville minière de la plaine des Asturies pour enquêter sur la réapparition d’une jeune femme disparue depuis des mois. Pendant que le monde chavire et que la tragédie frappe toutes les familles, les deux collègues s’aperçoivent bientôt que le coronavirus n’est peut-être pas la seule force destructrice à l’œuvre.

