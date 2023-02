Miss Belgique 2023: David Jeanmotte, membre du jury, nous donne son avis sur Emilie Vansteenkiste, notre nouvelle reine de beauté, «elle faisait partie de mes préférées!» (vidéos)

David Jeanmotte, membre du jury, nous avait donné son sentiment et ses favorites juste avant le début de la cérémonie. Il avait ses « préférées » notamment au niveau des candidates francophones.

A la fin du show, après qu’Emilie Vansteenkiste a succédé à Chayenne van Aarlen, il a réagi au micro de notre envoyée spéciale Amélie Dubois. « Elle faisait partie de mes préférées ! (…) Avec Emilie, il y avait ce côté ‘enfant-femme’ comme ça qu’elle a gardé du début à la fin. Avec ce grand sourire, cette frange, elle avait un côté un peu gamine comme ça qui me plaisait bien et donc les choix se sont additionnés et elle est arrivée, pour moi, au dessus ! »

