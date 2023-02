Alerte à la finale Miss Belgique: un homme arrêté avec des armes et un gilet pare-balles, il voulait «tout faire péter», «un attentat a été évité»

Une quarantaine de policiers sont arrivés au Plopsa Théâtre de La Panne, peu avant 20h, pour fouiller la salle avant le spectacle. La police locale a appelé des renforts d’autres zones de police et de la police fédérale, pour déployer un important dispositif à Plopsaland et autour du site, pour contrôler les routes qui menaient à l’événement.

Samedi après-midi, la police du Limbourg a intercepté un message de la compagne d’un homme qui menaçait de commettre une attaque lors de l’élection en soirée. Un gros dispositif policier a été mis en place car après vérification, le profil de l’individu appelait à la prudence et la menace devait être prise très au sérieux. En début de soirée, la police a réussi à intercepter près des lieux un suspect qui avait une arme en sa possession dans un sac et une seconde qui a été découverte dans son véhicule de location, probablement une Tesla.

L’homme d’une quarantaine d’années, originaire de Lommel, a été emmené au commissariat le plus proche. « L’homme a été interpellé avec une arme dans sa poche et une arme dans son véhicule », précise encore Eric Van Der Sypt du parquet fédéral à nos confrères du Nieuwsblad. Le suspect avait aussi un gilet pare-balles.

« Tout faire péter »

Selon les informations que nous avons pu recueillir sur place, le suspect a lui même appelé la police pour annoncer qu’il allait commettre un attentat et « tout faire péter ».

Tous les invités, qui sont arrivés sur le coup de 18h30, n’ont pas vu l’agitation car le suspect avait déjà été interpellé peu avant. Toutefois, une fois dans la salle, ils ont tous été évacués pour permettre une fouille des lieux par la masse de policiers présents ainsi que des chiens, nous indiquaient nos envoyés spéciaux sur place.

L’individu avait un permis pour cinq armes, mais seules quatre armes ont été trouvées. La police souhaitait donc vérifier qu’il n’était pas parvenu à en introduire une dans la salle avant le show. Des recherches se poursuivaient aussi dans le Limbourg dont il est originaire. Ses motivations sont, pour l’instant, inconnues.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a également évoqué, via Twitter, une potentielle attaque avortée. « Grâce à la coopération entre la police fédérale, différentes zones de police et le parquet, une éventuelle attaque a été déjouée. Merci aux services pour leur intervention rapide et professionnelle ».

L’élection, qui devait débuter à 20h30, a été décalée d’une bonne heure et a pu débuter à 21h40. Quelques policiers sont restés dans la salle pendant le show pour rassurer les candidates mais aussi les invités.

Les policiers ont pris la menace au sérieux. - Belga