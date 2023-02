Alerte à la finale Miss Belgique: un homme a menacé de commettre une attaque, «un attentat a été évité», l’élection retardée, la salle évacuée!

Il a pu être intercepté à son arrivée par les forces de l’ordre et interpellé, avant d’être emmené au commissariat le plus proche. « L’homme a été interpellé avec une arme dans sa poche et une arme dans son véhicule », précise encore Eric Van Der Sypt du parquet fédéral à nos confrères du Nieuwsblad. Le suspect avait aussi un gilet par balles.