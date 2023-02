La défense a encore volé en éclats: les bulletins de Seraing face au SC Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

7 Dietsch : impuissant sur les buts, il s’est envolé à de nombreuses reprises, tantôt pour sortir des ballons brûlants, tantôt pour faire crépiter les flashes des photographes.

3 Opare : « ce n’était pas mauvais, c’était très mauvais ». Cette célèbre réplique de Louis De Funès résume parfaitement le récital rempli de fausses notes offert par le latéral.

4 Tshibuabua : une masse de muscles balayée dans les duels par un Vakoun Bayo plus prompt et bien plus malin au moment de jouer de son corps. Sa faute dans le rectangle sur Nikola Stulic n’a fait que confirmer qu’il n’y était pas du tout.