Miss Belgique 2023: voici les 32 candidates qui se disputent le titre! (vidéo)

La plus petite candidate du concours est aussi très photogénique. Pour elle, une bonne Miss Belgique doit être spontanée, elle doit aider les gens et avoir un bon cœur. Ce concours, c’est son tout premier. Elle y a été inscrite par son oncle. Si elle était un peu timide au départ, elle ne regrette certainement pas d’y participer aujourd’hui. ( Photos et vidéo ici )

Pétillante et souriante, c’est Miss Bonne humeur. Pour elle, «une bonne Miss Belgique doit être humble, investie et rester humaine». Comment va-t-elle se préparer pour peut-être remporter la finale du 11 février prochain? «Je ne vais, en tout cas, pas changer ni montrer quelqu’un d’autre que moi. Je préfère gagner ou perdre mais en restant qui je suis vraiment». (Photos et vidéo ici)

3.Noa Kiekens, 22 ans, de Liedekerke, responsable de crèche.

Noa est très soutenue par sa famille: son papa, directeur d’usine, sa maman qui travaille avec des personnes porteuses d’un handicap mais aussi son frère de 10 ans et sa sœur de 20 ans. «Je suis comme je suis. Je ne changerai pas, je ne suis pas «fake»», promet-elle pour la grande finale. (Photos et vidéo ici)

4.Charlotte Van Den Berghe, 26 ans, de Heusden, travaille dans la vente.

Après une relation sentimentale de 10 ans qui l’empêchait de se présenter au concours, Charlotte a décidé de franchir le pas cette année et de réaliser son rêve. «Comme de nombreuses jeunes filles, je pense, j’aime bien poser et les concours de beauté», ajoute celle qui a de très jolis yeux bleu clair. (Photos et vidéo ici)

5.Cheany Van der Jeugt, Buggenhout, étudiante en physiothérapie pour chiens.

La presse a déjà beaucoup parlé d’elle pour ses opérations de la poitrine et pour ses injections dans les lèvres mais la jeune femme poursuit son chemin avec l’idée de réaliser ses rêves. «J’ai déjà eu deux opérations du cœur. Je suis persévérante et je suis mes rêves», nous assure-t-elle. Si elle étudie la physiothérapie pour les chiens, elle travaille aussi dans le solarium tenu par sa maman. (Photos et vidéo ici)

6.Silva Hakobyan, 25 ans, de Quaregnon, secrétaire administrative.

«Je suis typée et je parle néerlandais car j’ai vécu 3 ans en Flandre, quand j’étais plus jeune. Je pense que c’est un atout». Son modèle parmi les anciennes Miss? «Je n’en ai pas. Je me fie à ma propre expérience qui m’a emmenée où je suis». (Photos et vidéo ici)

7.Claire Lansenebre, 24 ans, de Knokke-Heist, cuisinière.

Quand on sait qu’une bonne Miss doit avant tout être une belle personne à l’intérieur, on se dit que Claire a ses chances, elle qui est déjà très investie dans l’humanitaire, dans son pays d’origine, les Philippines. Avec son copain qui vit là-bas, elle accueille des enfants pauvres pour leur offrir à manger et leur donner des cours de kite-surf. (Photos et vidéo ici)

8.Caprice Coyne, 19 ans, de Geel, styliste.

Caprice a créé sa propre ligne de vêtements pour enfants de 0 à 7 ans qu’elle vend via Instagram avec l’espoir, peut-être un jour, d’ouvrir sa propre boutique. Miss Belgique est son premier concours. «Je voulais essayer et j’ai donc choisi le plus grand». Son modèle parmi les anciennes Miss? Véronique De Kock qui, pour elle, reste très belle malgré l’âge qui avance… (Photos et vidéo ici)

9.Haïfa Salem Ali, 20 ans, de Bilzen, étudiante.

Avec ses origines somaliennes, Haïfa avait bien failli rater le voyage préparatoire des finalistes fin 2022 car elle n’avait pas de papiers belges. De la Somalie au Yémen en passant par la Turquie et la Bulgarie avant d’arriver en Belgique, son parcours n’a pas été simple mais la jeune femme en a tiré une sacrée volonté et une envie d’avancer. (Photos et vidéo ici)

10.Lena Gonzales Blanco, 21 ans, de Aalst, hôtesse dans l’événementiel.

Avec un papa espagnol, Lena a vécu 11 ans en Espagne avant de venir en Belgique. Pour elle, «une bonne Miss Belgique doit être charismatique, sociable et gentille sinon les gens ne te trouvent pas agréable». Si elle ne repart pas avec la couronne, elle espère au moins être dauphine pour continuer à faire des photos. Elle se verrait également bien influenceuse. (Photos et vidéo ici)

11. Demmi Van Bossche, 25 ans, d’Eeklo, psychologue dans un cabinet privé.

Si elle n’avait pas confiance en elle il y a quelques années, Demmi a trouvé le courage, cette année, de participer à Miss Belgique, un concours qui la fait rêver depuis son plus jeune âge. Pourquoi devrait-on voter pour elle? «Je suis une personne très positive et je suis motivée à donner le meilleur de moi-même. Pour moi, la santé mentale est un élément que je voudrais davantage porter dans les médias. J’ai envie de dire aux gens de croire en eux et d’être confiant pour atteindre ses rêves». (Photos et vidéo ici)

12. Noémie Rosato, 25 ans, de Nandrin, chargée des relations publiques pour le département Génie de la défense belge.

Celle qui a rencontré la ministre de la Défense il y a quelques jours estime que son métier est un atout. «Même moi, avant d’y entrer, je pensais que c’était réservé aux hommes. Je ne suis pas sur le terrain, je suis dans les bureaux et il y a autant d’hommes que de femmes. J’ai envie de partager ça: on peut travailler à la défense et être féminine». (Photos et vidéo ici)

13. Sjoukje Degraeve, de Torhout, employée dans la vente.

Elle travaille dans la vente mais envisage de reprendre des études de psychologie. Miss Belgique est son premier concours de beauté. «C’est le plus grand et le plus long. Je ne savais pas comment il se déroulait. Il paraissait inaccessible mais j’ai décidé de tenter ma chance. Même si je ne gagne pas, il aura été bon pour la confiance en moi». (Photos et vidéo ici)

14. Kessia-Simao Viera, 21 ans, de Verviers, étudiante.

Celle que les autres finalistes appellent Beyonce ne se prend pas la tête. Pourquoi devrait-on voter pour elle le soir de la finale? «Peut-être parce que j’ai des principes et des valeurs et que les gens qui me regardent pourraient s’identifier à moi. Je pense aussi être honnête, loyale et persévérante. Avant, je ne m’aimais pas. J’ai connu le harcèlement. Aujourd’hui, je suis fière de moi. J’aimerais que les autres femmes puissent se dire «Je peux le faire, tout est possible»». (Photos et vidéo ici)

15. Amy Rombaut, Nieuwerkerken, 19 ans, étudiante.

Après une année sabbatique, elle envisage de reprendre des études d’assistante médicale. Elle a plusieurs tatouages dont celui de son chien, un amstaf, qui était, à ses côtés, de sa naissance à ses 17 ans. Il est décédé depuis. «Je suis une bonne personne, à l’écoute des autres», dit-elle à propos d’elle-même. (Photos et vidéo ici)

16. Perrine Blampain, 22 ans, de Neufmaison, étudiante en stylisme.

Hyper photogénique, avec un physique (très) avantageux, Perrine a toutes les chances de terminer sur le podium. Pour elle, une bonne Miss doit être élégante, à l’écoute et avoir de l’empathie. Elle doit aussi être réfléchie et s’ouvrir au monde qui l’entoure. (Photos et vidéo ici)

17. Esmée Van Walle, 25 ans, de De Klinge, employée.

Elle s’est toujours dit que si elle devait, un jour, participer à un concours, ce serait celui-là. C’est donc chose faite. Si elle gagne, elle aimerait être une ambassadrice des femmes, de toutes les femmes, qui sont, selon elle, trop souvent victimes de crimes et d’abus sexuels. (Photos et vidéo ici)

18. Léna Forseille, 18 ans, de Temploux, étudiante.

Elle vit l’aventure sans se prendre la tête, quel que soit le résultat final. «Le concours m’a toujours intéressée et ma grand-mère était fan. Elle est décédée et j’ai eu envie de franchir ce cap». Quand on lui demande les qualités que doit avoir une bonne Miss, elle n’hésite pas. «Elle doit être élégante et raffinée. Etre belle évidemment mais aussi polie». (Photos et vidéo ici)

19. Elise Casier, 19 ans, de Gent, étudiante puéricultrice.

Depuis qu’elle est toute petite, elle rêve de participer à Miss Belgique. Avec un papa photographe, elle a l’habitude de poser devant les objectifs mais défiler a été une découverte pour elle. Elle a une sœur de 16 ans avec qui elle entretient une très bonne relation. (Photos et vidéo ici)

20. Leia Van Hove, 20 ans, de Franière, étudiante vétérinaire.

Leia n’entend pas changer pour gagner, elle veut être reconnue pour qui elle est vraiment. Elle a pour modèles de Miss Julie Taton et Tatiana Silva, «deux Wallonnes qui ont eu un énorme parcours après le concours». (Photos et vidéo ici)

21. Marlies Peeters, 20 ans, de Lint, étudiante en criminologie.

Elle est venue, en dernière minute, rejoindre le concours pour remplacer la Miss Flandre orientale qui avait annulé sa participation 48 heures avant le départ des finalistes pour l’Egypte en novembre dernier. Elle voit cette participation comme une chance de montrer qui elle est vraiment et de faire taire les mauvaises langues qui estiment qu’elle est un deuxième choix. (Photos et vidéo ici)

22. Gwendoline Gouverneur, 22 ans, de Durbuy, diplômée en tant que maquilleuse.

A la question de savoir quelles qualités doit avoir une bonne Miss Belgique, elle n’hésite pas. «Elle doit être à l’écoute, souriante et rester elle-même». Sa Miss préférée? «Chayenne, la Miss actuelle. Elle est très à l’écoute et est toujours là pour les filles. C’est un peu notre copine». (Photos et vidéo ici)

23. Nell Joostens, 25 ans, de Lint, ingénieur dans l’aéronautique.

Ingénieur dans l’aéronautique, la belle Nell coche toutes les cases pour devenir une bonne Miss. Elle est jolie, intelligente et indépendante, elle qui a appris à vivre sans son papa qu’elle ne voit plus et sans sa maman qui est décédée. «J’ai eu un passé difficile, avec beaucoup de problèmes, et j’ai grandi très vite. Je connais la valeur de la vie et si je deviens la nouvelle Miss, je serais là pour aider les autres», promet-elle. (Photos et vidéo ici)

24. Victoria Kembukuswa, 19 ans, de Waterloo, étudiante en sciences biomédicales.

Son modèle? Kedist Deltour, Miss Belgique 2021. «On s’est toutes identifiées à elle. Elle a été Miss, je me dis que je peux y arriver». (Photos et vidéo ici)

25. Ailani Ibens, 17 ans, d’Anvers, étudiante.

Souriante et avec des origines métissées (sa maman est d’origine marocaine), Ailani est un rayon de soleil dans le groupe. Elle se dit très proche de ses parents et de ses 3 frères. Parmi les anciennes Miss, elle aime bien Kedist Deltour, Miss Belgique 2021. «Elle est partie de rien pour arriver au top en peu de temps», dit-elle à son propos. (Photos et vidéo ici)

26. Cécile Deltour, 25 ans, de Dison, architecte.

Ses modèles en matière de Miss s’appellent Tatiana Silva, Laura Beyne ou encore Noémie Happart. Pour la finale, elle sait déjà ce qu’elle va mettre en avant pour essayer de décrocher la couronne. «Je pense que ce qui est important, c’est ce qu’on dégage sur scène. Ce qui peut me différencier, ce sont mes cheveux qui me démarquent assez mais aussi ma taille: 1m73 et même 1m80 avec talons», explique celle qui joue au foot au RFCL en division 1 depuis 2016. (Photos et vidéo ici)

27. Eva Keusters, 25 ans, de Tessenderlo, étudiante dans le notariat.

Ses parents sont avocats et sa sœur étudie le droit. Son frère, qui est porteur d’un handicap, est son plus grand fan. Chaque année, quand elle voit la nouvelle Miss qui est élue et qu’elle regarde sa vie, son parcours… elle se dit «Waouw», c’est ce qui l’a motivée à participer cette année qui est aussi, en raison de son âge, sa dernière chance. (Photos et vidéo ici)

28. Lara Viegas, 19 ans, de Nivelles, étudiante.

«Pour la finale, je vais tout donner. Je me suis beaucoup détestée. J’arrive enfin à me trouver belle. En tout cas, je pense être capable de le faire. Pendant ce concours, j’ai rencontré de très belles personnes, entières comme je le suis». (Photos et vidéo ici)

29. Emilie Vansteenkiste, 21 ans, d’Elewijt, étudiante en ergothérapie.

Altruiste, jolie et confiante en elle, Emilie figure parmi les favorites de cette édition 2023. Elle pratique la danse latino avec son copain. Ce concours est un rêve de petite fille. Un rêve qu’elle poursuit en hommage à sa maman qui est décédée d’un cancer et qui lui avait dit de participer. «J’étais timide et, avec ce concours, j’ai grandi», confie-t-elle. (Photos et vidéo ici)

30. Beyza Ozciftci, 21 ans, de Schaerbeek, esthéticienne.

«Le concours m’a déjà permis d’évoluer, d’améliorer la confiance en moi et de pouvoir m’exprimer sur les causes qui me touchent. Une Miss doit, en tout cas, rester elle-même. Je vais tout faire pour donner le meilleur de moi-même», ajoute celle qui a été inscrite au concours par sa sœur. «Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas confiance en moi donc je n’y avais jamais pensé mais maintenant que je suis dedans, j’apprécie les shootings, les défilés…». (Photos et vidéo ici)

31. Janah Vanderper, 25 ans, de Roeselare, indépendante.

Janah est… garagiste et roule à moto, ce qui ne l’empêche pas d’être hyper féminine. «J’avais déjà fait un concours local mais, ici, j’ai envie de montrer que je ne suis plus timide et que je ne suis pas une fille typique. Tant les femmes que les hommes m’apprécient et je sais être élégante», assure-t-elle. (Photos et vidéo ici)