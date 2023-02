D3 ACFF: Mons écarte facilement Manage et s’empare seul de la tête de la série (VIDEOS)

Mons4 Manage 0 Les buts : 29e Cardon, 33e Ntalu, 43e Cardon, 90+2 Wildemeersch. Mons : De Wolf, Diakhaby, Da Silva, Dupire, Perreira, Ntalu (71e Wildemeersch), Durieux, Thissen (56e El Bouhabi), Lefranc, Kumbi, Cardon (62e Cordaro). Manage : Vanhecke, Aymeric, Ozturk (16e Cuche), Chebaïki, Debauque, Depril (81e Lintermans), Papassarantis, Di Vrusa, Sebaihi, Dauby (67e Furia), Laurent (46e Campion). Cartes jaunes : Debauque, Papassarantis, Chebaïki, Thissen. Carte rouge : 42e Chebaïki (2CJ). Arbitre : M. Chaspierre.

En battant Manage de façon très autoritaire et méritée, le RAEC Mons a non seulement relégué son adversaire du jour, concurrent direct, à quatre unités mais aussi profité du partage du Symphorinois à Tournai (2-2) pour prendre la tête de la D3 ACFF.

de videos

Vainqueurs de la seconde tranche une semaine plus tôt, les hommes de Michel Errico n’ont pu que constater les dégâts et la supériorité de leurs adversaires même s’ils n’ont franchement pas été gâtés par les circonstances de la rencontre puisqu’ils ont dû lutter à dix suite à l’expulsion de Mahdi Chebaïki avant la pause.

de videos

Un tournant ?

Mons, de son côté, n’a pas attendu d’être en supériorité numérique pour prendre l’ascendant et collectionner les occasions franches, d’abord par Kumbi puis Durieux et l’inévitable Cardon, auteur d’un nouveau doublé. La seconde période fut sans histoire, malgré le courage de Manage et une transversale touchée par Perreira au terme d’un bel exploit individuel. A la dernière seconde, Wildemeersch fixait les chiffres.