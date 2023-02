Alerte à la finale Miss Belgique, un homme voulait «tout faire péter»: la ministre Annelies Verlinden réagit

Un homme a été interpellé samedi soir à proximité de Plopsaland à La Panne où se déroule la finale de Miss Belgique. L’individu, âgé d’une quarantaine d’années, avait une arme en sa possession et une seconde a été découverte dans son véhicule.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a également évoqué, via Twitter, une potentielle attaque avortée. « Grâce à la coopération entre la police fédérale, différentes zones de police et le parquet, une éventuelle attaque a été déjouée. Merci aux services pour leur intervention rapide et professionnelle », a écrit Annelies Verlinden sur Twitter.