Miss Belgique 2023: pour les lecteurs de Sudinfo, celle qui doit l’emporter est… (photos)

Les votants, plusieurs milliers, ont majoritairement choisi Christina Lalomia, avec 15,8 % des voix, devant Solyne Husson (13,9 %) et Perrine Blampain (9,7 %).

On verra en fin d’émission s’ils ont vu juste…

La plus petite candidate du concours est aussi très photogénique. Pour elle, une bonne Miss Belgique doit être spontanée, elle doit aider les gens et avoir un bon cœur. Ce concours, c’est son tout premier. Elle y a été inscrite par son oncle. Si elle était un peu timide au départ, elle ne regrette certainement pas d’y participer aujourd’hui. (Photos et vidéo ici).

Solyne Husson, 22 ans, d’Yvoir, vendeuse et serveuse.

Pétillante et souriante, c’est Miss Bonne humeur. Pour elle, « une bonne Miss Belgique doit être humble, investie et rester humaine ». Comment va-t-elle se préparer pour peut-être remporter la finale du 11 février prochain ? « Je ne vais, en tout cas, pas changer ni montrer quelqu’un d’autre que moi. Je préfère gagner ou perdre mais en restant qui je suis vraiment ». (Photos et vidéo ici)