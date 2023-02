L’artiste Fredy Taminiaux s’en est allé sculpter dans le ciel et écrire sur les nuages à l’aube de ses 84 printemps

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Ce soir, j’ai le cœur lourd, très lourd ! C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de notre Ami Fredy Taminiaux. Avec son départ nous perdons un artiste aux facettes multiples, poète, sculpteur, auteur de spectacles autour de la pierre et bien d’autres talents encore. À son épouse Jacqueline, ses enfants, beaux enfants, petits-enfants et proches, je présente mes plus sincères condoléances. Au revoir Fredy et pas adieu on se retrouvera un de ces jours », écrit Fabienne Capot. La députée provinciale est l’une des premières à rendre public le décès du sculpteur-écrivain écaussinnois.

Avec Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes. - D.R.

« J’apprends le décès de Fredy Taminiaux avec beaucoup d’émotion. L'un de nos artistes écaussinnois s'en va rejoindre ses comparses des racines du manoir. Il nous a légué une œuvre forte et représentative de notre région. "Le rêve est l'or du futur" », rajoute le bourgmestre d’Ecaussinnes, Xavier Dupont.