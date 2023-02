Menace d’attentat à la finale de Miss Belgique 2023: les explications de Gaëtan Bartosz qui présente l’élection (vidéo)

« On tenait à s’excuser à nos spectateurs pour ce retard, on a eu affaire à des soupçons terroristes ici dans la salle », a expliqué Gaëtan Bartosz en direct sur Sudinfo dès le début de la cérémonie, qui a eu lieu ) 21h40 au lieu de 20h30.

Lire aussi Alerte à la finale Miss Belgique: un homme armé et avec un gilet par balles voulait «tout faire péter», «un attentat a été évité»

« À un moment donné, on a demandé d’évacuer toute la salle. On a vu débarquer entre 50 et 100 policiers, je ne sais pas exactement, qui sont rentrés dans la salle. On n’a pas trop compris ce qui se passait », a expliqué l’animateur à nos confrères. « Ensuite, on nous a expliqué qu’on a retrouvé quelqu’un sur le parking avec des armes dans son coffre, avec un gilet pare-balles, avec une voiture de location. La police a fait rentrer les chiens dans la salle. Ils sont occupés à fouiller toute la salle. Ils sont en train de sécuriser les lieux ».