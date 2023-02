Panique à la finale de Miss Belgique: un homme armé voulait commettre une attaque

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a également évoqué, via Twitter, une potentielle attaque avortée. « Grâce à la coopération entre la police fédérale, différentes zones de police et le parquet, une éventuelle attaque a été déjouée. Merci aux services pour leur intervention rapide et professionnelle ».

Il a été emmené au commissariat le plus proche pour y être entendu. « L’homme a été interpellé avec une arme dans son sac et une arme dans son véhicule », précise encore Eric Van Der Sypt du parquet fédéral à nos confrères du Nieuwsblad. Le suspect avait aussi un gilet par balles.

La police locale a appelé des renforts d’autres zones de police et de la police fédérale, pour déployer un important dispositif à Plopsaland et autour du site, pour contrôler les routes qui menaient à l’événement.

Le spectacle était prévu à 20 heures 30, au Proximus Theatre de La Panne. Il a finalement commencé avec plus d’une heure de retard sur l’horaire, dans une ambiance plutôt lourde et pesante.

Une ambiance lourde: «On nous a demandé de sortir»

Sur le coup de 20h, une partie du public de l’élection Miss Belgique avait déjà pris place dans le théâtre. D’autres personnes étaient toujours dans le hall où se déroulait le repas de gala qui précède la finale quand du personnel de sécurité est venu les inviter à quitter les lieux. « On nous a juste demandé de sortir », confie une invitée. « Nous n’avons pas eu de détails sur le pourquoi ou le comment mais nous avons vu arriver des policiers et nous avons été priés de sortir ».

Le public, bien souvent en tenue de gala, s’est donc retrouvé à l’extérieur du bâtiment, dans le parc Plopsa. L’ambiance était cependant bon enfant même si certains, comme cette dame enceinte de 3 mois, ont préféré quitter les lieux plutôt que de prendre un risque.

Les finalistes étaient en backstage et ont été informées de la situation par Bram Degrieck, le bourgmestre de La Panne, qui a tenu à les rassurer.

À 21h45, une fois la fouille de la salle terminée, le show a pu commencer. Les finalistes qu’on pouvait imaginer stressées n’ont rien laissé paraître. Tout au plus la présence de policiers aux entrées de la salle laissait penser qu’un événement hors du commun venait de se produire.

« Avec 1h10 de retard à cause de soupçons terroristes, tout est sous contrôle et nous pouvons démarrer le show », a expliqué Gaëtan Bartosz, le présentateur de la soirée, aux côtés de l’ex-Miss Virginie Claes. « Le bourgmestre est venu nous rassurer et, comme on dit « Show must go on » (NDLR : le show doit continuer) ».

Il a également adressé les pensées de l’assemblée pour Chayenne van Aarle, la Miss en titre, qui a eu un grave accident de voiture cette semaine et qui a pu, heureusement, quitter l’hôpital pour poursuivre sa convalescence chez elle.

Le show a démarré avec une chorégraphie d’ouverture dans une petite robe glitter, avec un message de « women empowerment ». Le jury a été ensuite présenté. Si on a pu lire sur le visage de Darline Devos sa satisfaction que le show ait pu démarrer, on a aussi vu tout le stress dû à une semaine hyper chargée. Un accident grave pour sa Miss et une alerte à la bombe, sa semaine a clairement été compliquée…

L.B.