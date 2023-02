Les Caves d’Alex, à Ixelles: classique et moderne

Une cuisine qui se fait rarissime, qui privilégie des produits irréprochables, cuits à la perfection et qui ne renâcle pas devant les sauces. Alexandre Cardoso est l’un des derniers sauciers dignes de ce nom, ce qui ne signifie pas qu’il signe des plats chargés de graisses saturées. En effet, chez lui, tout allie goût et nuances. Un mot du cadre pour le moins original et différent. La salle à manger (en cave) longe derrière une paroi vitrée les impressionnants foudres (22.000 litres) qui donnèrent son nom au précédent restaurant, avant qu’Alexandre Cardoso et Hugues De Cuyper, son associé, n’investissent le lieu en 2019. Par beau temps, on se réjouit de dîner dans le grand jardin qui jouxte un parking privé. Deux atouts au centre-ville, à Ixelles, à quelques enjambées du Boulevard Général Jacques. On fait connaissance avec la cuisine d’Alex par un repas de midi à 33€ (entrée et plat encadrés d’amuse-bouches et de mignardises) servi sur une nappe en tissu. On la découvre évidemment beaucoup plus en profondeur grâce au menu en cinq services (75€ et 40 de plus pour les vins). La carte fait la part belle à la viande de bœuf, maturée ou non, proposée en entrecôte ou en côte de bœuf des meilleures origines. Elle ne s’y limite pas. On lorgne vers l’un des plats signature de la maison, les Noix de Saint-Jacques rôties et leur berlingot de boudin noir basque, verdies par du persil frit. C’est à la fois canaille, élégant et diablement gourmand. Terre et mer se rejoignent parfois, comme dans cette énorme gamba rôtie à la sauce aigre-douce qui recouvre un carpaccio de bœuf, sous un amas un brin touffu de salade. Ou dans le chorizo qui fustige la chair fine et floconneuse de la lotte, avec un curieux accompagnement de chou. En parcourant la carte, on réveille une mémoire gastronomique désormais enfouie : quenelle de brochet sauce Nantua, ris de veau et béarnaise de homard, selle d’agneau en croûte, os à moelle à la truffe, ris de veau poêlé, volaille farcie demi-deuil (qui associe le blanc et le noir), incontournable classique de la cuisine lyonnaise. Un Paris-Brest (pâte à chou, crème pralinée et amandes effilées) ponctue un moment dont on se souvient. Le service d’Hugues De Cuyper est fluide et compétent notamment en matière de vins. Sommelier dûment diplômé de l’Université de Suze-la-Rousse, il saura vous étonner par des vins au verre qui tranchent sur la banalité habituelle (Larzac rosé, Côtes de Beaune blanc, Syrah des Côtes rhodaniennes). Le livre de cave est somptueux. « Les Caves d’Alex » réconcilient avec une cuisine quasiment méprisée aujourd’hui, qui évoque de délicieuses saveurs de nostalgie.

Les anciens apprécieront. Les plus jeunes en feront la découverte.