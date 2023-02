L’édito de Guy Lemaire: aphrodite à table

Et quoi, même pas le gingembre, pas même un tout petit peu râpé dans une infusion (et encore il faut en apprécier le goût !). Et pourtant c’est un antioxydant qui procure de la tonicité. Pas même le clou de girofle, qui favorise la dilatation vasculaire ? Pas même le vin ? Si, un verre peut-être et après bonjour les dégâts… Ni l’ail ? (ceci dit pour les baisers langoureux, l’haleine risque d’en pâtir). Ni le safran ? Le contraire n’est pas prouvé, mais la quantité n’est pas déterminée et à 3€50 le gramme, ça fait cher la pulsion. Et ce chocolat dont Madame de Pompadour lapait une bonne tasse avant d’aller retrouver Louis XV sous prétexte qu’il contient l’hormone du plaisir. On cite encore pêle-mêle l’huître, l’anis, la moutarde, les asperges, le céleri (favorable à la gent masculine, dit-on), le ginseng ou le caviar (à 7 grains pour 1€ y a intérêt). Ce dernier était « le pain des amants » des Perses ! Bref, si certains de ces aliments entrent dans la composition de compléments alimentaires, leurs vertus aphrodisiaques n’en sont pas démontrées pour autant. Il reste le rêve, la poésie, l’imagination et la forme et la couleur de certains fruits « érotisants » (la poire, l’abricot, la figue, la pêche). On ne vous fera pas un dessin… En amour comme à table, l’effet placebo existe bel et bien. Faut juste vouloir y croire !