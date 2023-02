Dans cette rue des Alexiens (une congrégation religieuse) qui grimpe jusqu’au Boulevard de l’Empereur, jadis fréquentée par les surréalistes dans l’estaminet « La Fleur en papier doré ». Hauts plafonds, murs de briques apparentes, chaises et tables en bois, vaste espace qui donne à l’arrière sur une terrasse sous les platanes. Un restaurant et une cuisine d’ambiance attendue mais bien faite : croquettes au fromage (15€) ou aux crevettes (18€), saumon fumé maison (16€), quelques salades, une bouillabaisse (29€), un américain préparé (18€), le bœuf dans tous ses états, jambonneau, rognons à la Liégeoise (19€), un fish and chips tartare (24€). Desserts à partir de 7€ (crème brûlée), des vins gouleyants au verre ou pourquoi pas une bonne bière belge. Plaisant.

LA BRASSERIE DES ALEXIENS, 63 rue des Alexiens, 1000-Bruxelles. 02/387.47.69. Du mardi au vendredi, midi et soir ainsi que le samedi soir